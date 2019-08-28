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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
28.08.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Son dakika: 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı...

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Son dakika: 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı...

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Teröristi ‘ara, bul, yok et!’ taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir; teröristi ‘ara, bul, yok et!’ Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile bu uygulamamız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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  • Kıran-2 Ortak Operasyonu başlatıldı...
  • Kıran-2 Ortak Operasyonu başlatıldı...
  • Kıran-2 Ortak Operasyonu başlatıldı...
  • Kıran-2 Ortak Operasyonu başlatıldı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Operasyonu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Teröristi ‘ara, bul, yok et’ taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile bu uygulamamız devam edecektir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunun ardından Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayan 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Mardin, Batman ve Şırnak il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarından oluşan 117 timin katımıyla başlatılan operasyon Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından yönetiliyor. Mardin kırsalındaki Bağok Dağı'na gelen Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile birlikte operasyonu yönetti.

PKK'ya yönelik kıran-2 operasyonu başladı
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ORGENERAL ÇETİN: 'ÜLKEMİZDE KALICI HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'

Orgeneral Arif Çetin, Mardin'in Nusaybin, Midyat ve Ömerli ilçesi Bagok Dağı kırsalında 'Kıran 2' operasyonunu başlattıklarını söyledi. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların devam edeceğini söyleyen Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi yaptığını, Bakan Soylu'nun operasyona katılan güvenlik güçlerine başarılar dilediğini anlattı. Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatlarıyla yurt içinde en son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlara kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış demeden devam edeceğiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar. Dün İçişleri Bakanımız açıklamada bulundu, yurt içinde şu an yaklaşık terörist sayısı 600'ün altında. Her geçen gün güç kaybederek, teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. Allah'ın yardımıyla, vatandaşlarımızın desteğiyle hayır dualarıyla operasyonları etkin bir şekilde devam ettirip, ülkemize kalıcı huzuru sağlayacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biraz önce Sayın İçişleri Bakanımız aradı. Operasyondaki birliklerimize başarılar diledi. 'Kıran-2' operasyonuna, kuzeyde Batman, doğuda Şırnak, batı da ise Mardin'deki Bagok Dağı'nda 10 tabur katılıyor. Operasyonlarda taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak, bölgede, dağda, teröristler her neredeyse inlerine giriliyor, girilmeye devam ediyor. Teröristi ara, bul, yok et taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile bu uygulamamız devam edecektir" dedi.

Orgeneral Çetin ve beraberindekilerin operasyon bölgesinde incelemeleri sürüyor.

PKK'ya 'Kıran Operasyonu'
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