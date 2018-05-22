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    Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "vekil listesi" açıklaması

    Hürriyet Haber
    22.05.2018 - 18:51 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''Listeleri kimseleri dışlamadan ötekileştirmeden hazırladık'' dedi

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı kazanacak, CHP kazanacak Millet İttifakı kazanacak" ifadelerini de kullandı. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan bir liste oluşturduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu listede yer almayanlara da teşekkür ederek şunları ifade etti:

    "BÜYÜK BİR ÖZVERİ"

    ''Geride bıraktığımız parlamenter dönemde görev üstlenip, önümüzdeki dönemde parlamentoda olamayacak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı, vatandaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Her bir arkadaşım, büyük bir özveri ve kararlılıkla, vatanperverlik duygusuyla görevini yerine getirdi. Nerede bir mağdur veya mağduriyet varsa milletvekili arkadaşlarım orada oldu.'' 

    "BEŞ TEMEL SORUN"

    Kılıçdaroğlu, ülkenin beş temel sorunu olduğunu belirterek "Ülkemizin beş temel sorunu var. Bu 5 sorunu; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi problemlerini çözebilecek tek parti CHP’dir. Listelerimizi bu bilinçle hazırlandık. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi de suçlamadan hazırladığımız milletvekili aday listemiz, Türkiye’nin 25 Haziran sonrasındaki geleceğini belirleyecek, toplumun tüm kesimlerinin ortak talebi olan adalet ve huzuru getirecek'' değerlendirmesinde bulundu. 

    (Habertürk)

    Etiketler: kemal kılıçdaroğlu , gündem
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