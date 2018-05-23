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    Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan seçim beyannamesi açıklaması

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 19:59 | Son Güncelleme:

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim beyannamesi hakkında açıklamalarda bulundu. 'Seçim beyannamemiz Türkiye'nin 5 temel sorununu içeriyor.' diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile birlikte miting yapacaklarını da söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...

    Etiketler: chp , ince , kılıçdaroğlu , gündem
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