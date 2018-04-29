Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil açıklaması

    Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil açıklaması

    Hürriyet Haber
    29.04.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li milletvekilinin durumuyla ilgili soruya yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 vekilimiz isterlerse geri dönecekler" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili soru üzerine, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" dedi.

    "GENEL BAŞKAN CUMHURBAŞKANI OLMAMALI"

    Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söylemiştim. Yine aynı noktadayım. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklayan bir kavramdır. Bir genel başkanın 80 milyonu kavraması çok zordur. Şahsi düşüncem cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır. Devletin sigortasıdır. Siyasal partiler arasında görüş farklılıkları olabilir. Tartışmalar olabilir. Cumhurbaşkanlığı makamında sorunlara çözüm üretilir. Ama cumhurbaşkanı tarafsız değilse soruna ne kadar tarafsız yaklaşılabilecek? Sadece bugünü değil geleceği düşünüyoruz" diye konuştu.

    Konuşmasında bedelli askerlik konusuna da değinen CHP lideri, "Sayın Binali Yıldırım, soru üzerine bedelli askerlikle ilgili 'olumsuz bakmıyoruz' gibi bir cümle kullandı. Başbakan bu, sıradan bir insan değil, kabinenin başında. Ama aynı mensubu olduğu partinin sözcüsü kalktı, 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Siz böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu: YönetemiyorlarCHP lideri Kılıçdaroğlu: Yönetemiyorlar

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (29.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri