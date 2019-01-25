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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Son dakika: Kılıçdaroğlu ve Akşener’den flaş açıklamalar

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CHP ve İYİ Parti ittifakı ile iki partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener açıklama yaptı. İttifaka ilişkin detaylar da belli oldu. 22 büyükşehirin 12'sinde CHP, 10'unda ise İYİ Partili adaylar yarışacak.

Anlaşmaya göre; Mutabık kalınan 27 ilin 16'sında CHP, 11 ilde İYİ Partili adaylar seçime katılacak. 

Gaziantep Büyükşehir'de İYİ Partili aday yarışacak. İstanbul'un Üsküdar ilçesi ise CHP'ye, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi ise İYİ Parti'ye bırakıldı.

Ankara Etimesgut ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise CHP-İYİ Parti adayları ayrı ayrı seçime katılacak.

İşte büyükşehirlerdeki adaylar:

Adana  - CHP

Ankara - CHP

Antalya - CHP

Aydın - CHP

Balıkesir - İYİ PARTİ

Denizli  - İYİ PARTİ

Eskişehir - CHP         

Gaziantep - İYİ PARTİ

Hatay - CHP

İstanbul - CHP

İzmir - CHP

Kahramanmaraş - CHP

Kayseri - İYİ PARTİ

Kocaeli - İYİ PARTİ

Konya - İYİ PARTİ

Malatya - CHP

Manisa - İYİ PARTİ

Muğla - CHP

Sakarya - İYİ PARTİ

Samsun - İYİ PARTİ

Tekirdağ - CHP

Trabzon - İYİ PARTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Kavgadan yana değiliz. İsteriz ki bütün belediye tüm vatandaşları kucaklasınlar. İyi parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. Dört arkadaşımız var. İki arkadaşımız İYİ Partiden, iki arkadaşımız CHP’den. Bize hazır bir liste getirdiler. 

Bu dört arkadaşıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim.  Biz bu demokrasi anlayışını, uzlaşma kültürünü oldukça geniş bağlamda Türkiye’nin önüne koyduğumuz için mutluyum. Bu konuda bizi yüreklendiren genel başkana teşekkür ediyorum.

Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları:

Bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nden iki genel başkan olarak sizlerle bir aradayız. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Ben de hem CHP’nin temsilcisi olan iki arkadaşımız hem de İYİ Parti’den iki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler. Uzun bir süreçti.

Biz yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyorum ki ve izliyoruz ki sanki savaşa giriyoruz. Türkiye’nin coğrafyası nedeniyle, hem iktidarın hem muhalefetin, Türkiye için hedefleri olan grup, ülke terör örgütleri konusunda son derece dikkatli olması gerektiğini, Türkiye’yi korumak için ne yapması gerekiyorsa yapması gerektiğini iktidarın yanında durarak… Burada bir sorun yok, bunlar hep olacak.  Ama biz yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde ne yapacağız? Muhtar seçeceğiz, belediye genel meclisi seçeceğiz, ilçe belediye başkanı, il belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz.

Savaş tamtamları eşliğinde, kutuplaştırıcı, milleti birbirine düşüren; bu tür işbirliklerinin arkasında duran iki siyasi partinin de kurumsal sistemi içinde yöneticisi var, taraftarı var. Nasıl ki Cumhur ittifakını oluşturan iki siyasi partinin olduğu gibi. Biz bugüne kadar Cumhur ittifakının oluşturduğu iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık. Ama bu işbirliğini iki siyasi partinin, diğer saydığım unsurlarını oluşturan ki Türk milletinin büyük bir bölümü bu… Onları yok farz etmek, yöneticiler açısından utanç vericidir.

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