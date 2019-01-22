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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
22.01.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Son dakika...Kılıçdaroğlu ve Akşener buluştu: İttifakta sorunlar aşıldı

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Son dakika...Kılıçdaroğlu ve Akşener buluştu: İttifakta sorunlar aşıldı

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı ve İstanbul’un ilçeleri ile birlikte birçok adayın belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısının 27 Ocak Pazar günü yapılmasına karar verilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’daki evinde akşam yemeğinde buluştu.

AKŞAM YEMEĞİ YEDİLER

CHP’nin haftasonu yapılacak kritik PM toplantısı sonrası, İYİ Parti ile yürütülen işbirliği görüşmelerinde son rötuşların yapılması için sürpriz bir zirve yapıldı.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı’yı makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in misafiri oldu.

Akşener’in evinde eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan iki lider, işbirliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aradı.

MASADA İSTANBUL MU VAR?

Akşam yemeğinde, başta Akşener’in ikamet ettiği Üsküdar’ın da içinde yeraldığı İstanbul’un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi.

Ayrıca kurmayların yapacağı son toplantılarda Genel Sekreter Paçacı’nın, müzakereci görevini Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’dan devralabileceği de konuşuluyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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