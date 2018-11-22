Son dakika! Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi 40 dakika sürdü
CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve parti içinde genel başkanlık iddiasını sürdüren Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi 40 dakika sürdü.. Muharrem İnce görüşme sonrası açıklama yaptı.
İnce, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını parti üyelerinin belirlemesi gerektiğini söylemişti. İnce ancak bu şartla İstanbul'a aday olabileceğini vurgulamıştı.
Muharrem İnce görüşmeden sonra şunları söyledi:
"Bu yerel seçimlerde birlikte çalışacağız, başarılı olabilmek için var gücümüzle çalışacağımızı anlattım. 89'da yaptığımız gibi örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım. 89'da ne yapmıştık. Sayın Nurettin Sözen İstanbul’da tek adaydı. Tek aday olmasına rağmen ön seçime girmişti. Tek kişi olarak sandıktan çıkınca seçimi de almıştı. Bunun doğru olacağını kendisine ilettim.
Şimdiden sandık koyalım. Üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. Örgütü harekete geçirirsek başarılı oluruz. Bunları sayın genel başkana aktardım. İllerden tekrar görüş istediklerini belirtti sayın genel başkan.
Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir, Türkiye derdindeyim. Partimin bu seçimden başarılı çıkmasını istiyorum. Eğilim yoklaması olursa, üyelerin önüne sandık konulursa yarışa girecek misin Muharrem İnce, evet gireceğim. Sandık konulmazsa asla aday değilim. Geçmişte arkadaşlarımın başına geleni asla yaşamak istemiyorum.
Örgütün belirlediği aday miting yapabilmeli. Onun için acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örgütün gücünü arkasına alacak belediye başkan adaylarının başarılı olacağını inanıyorum."
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