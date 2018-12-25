Son dakika: Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor
GeriGündem Son dakika: Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.12.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Son dakika: Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bizleri televizyon başında dinleyen vatandaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum.

2018’in son grup toplantısı, yeni yılın barış getirmesini diliyorum. İşsizlik dolayısıyla insanların kendisini yakmadığı bir yıl diliyorum. Biz alın teriyle kazananların yanındayız. Ne saraydan medet umarız ne çevresinden.

Sabahleyin İsmet İnönü’yü 45. Ölüm yıl dönümünde andık. Kendisine şükran borçluyuz. Demokrasiyi gerçek anlamda ülkemize getirdi.

Mustafa Kemal’a saldırmak isteyenler İnönü üzerinden yola çıkıyorlar. Ölenin arkasından rahmet okunur. Bu kadar hizmetler yapmış bir kişinin arkasından halen kin ve öfke kusuyorlarsa oturup düşünmemiz lazım.

Sanatın yedi dalında sanatçılar boy gösterirler. Onlar gücün önünce eğilmez. Eğilene sanatçı denmez. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen iki değerli sanatçımız bunların hem tiyatro hem de sinemada kalıcı eserleri var.  

Demokrasi demek eleştiriye tahammül rejimi demektir. Efendim beni kimse eleştiremez. İyi de sen kimsin. Kim sana Cumhurbaşkanı diyor. Zorla sana Cumhurbaşkanı diyorlar. O koltuğa meşru şekilde mi geldin? Bir sanatçıyla nasıl konuşulacağının haddini bileceksin. Ki bu toplantıda beni çok eleştiriyorlar ben ağzımı açıp bir şey dedin mi hayır.

Kalkmış ders verecekmiş bize. Sanatçı müsveddesi  demiş. Müsveddenin ne olacağını öğrenmek için aynaya bak. Kim müsvedde.

Sen ülkeyi yönetmeye razıysan her türlü eleştiriye göğüs gereceksin. Şimdi Türk Tabipler Birliği’nin duruşması var. Bunlar savaş istemiyoruz demişler. Sen misin bunu diyen? Dava açmışlar. Ne var bunda. Savaşı ölümü kim savunur. Sivil toplum örgütlerinin ensesinde boza pişirmek asla doğru değil.

Senin gibi zorbanın seçilmesi için anayasaya değişikliğine evet dedik. Sen bunu bilmiyorsun biz bizim gibi düşünmeyenlerin de konuşmasını isteriz. Bizim demokrasi  anlayışımız 81 milyon içindir. Darbeciler için değil.

Ayrıntılar geliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrik ve doğal gazda indirim müjdesi...

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Hakan Atilla Türkiye'ye gelebilir...

'Çipli tanıma'da tarih belli oldu! Tüm kamu kurumları geçecek

İstanbul'da kar yağışı başladı