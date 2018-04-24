Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

    Son dakika... Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 20:39 | Son Güncelleme:

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Parti Meclisinde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na oybirliğiyle tam yetki verdi" dedi.

    Bugün, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" diyerek ittifak kapısını açık bırakmıştı.

    CHP Parti Meclisi (PM) bugün 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Bülent Tezcan, şu bilgileri verdi:

    -Parti Meclisi'nde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Kılıçdaroğlu’na oy birliğiyle tam yetki verdi. Milletvekilliği adaylığı için müracaatlar 30 Nisan başlayacak. 7 Mayıs’a kadar devam edecek.

    -Parti Meclisimiz isimler üzerinde sürece zarar verecek bir değerlendirme yapmaktan kaçınmaktadır. Devam eden ittifak görüşmeleri vardır. İsimler noktasında özel tartışma açılmamıştır.

    -Parti Meclisi'nin konuya ne kadar duyarlı yaklaştığının da sevindirici bir işaretidir.

    -Aday saptama sürecinde, ismin bir gün önce ya da bir gün sonra saptanması kampanyanın yürütülmesiyle de ilgili bir konudur. En uygun sürede Cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır.

    -Şu aday olmalı, şu aday olmamalı diye bu süreci rezerve eden herhangi bir görüş oluşmamıştır. Parti Meclisi'miz Genel Başkan'a sonuç alacak kombinasyonu yapma konusunda da geniş bir yetki vermiştir.

     KILIÇDAROĞLU, AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (24.04.2018-2) İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için
    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri