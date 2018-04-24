Son dakika... Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Parti Meclisinde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na oybirliğiyle tam yetki verdi" dedi.

Bugün, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" diyerek ittifak kapısını açık bırakmıştı.

CHP Parti Meclisi (PM) bugün 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Bülent Tezcan, şu bilgileri verdi:

-Parti Meclisi'nde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Kılıçdaroğlu’na oy birliğiyle tam yetki verdi. Milletvekilliği adaylığı için müracaatlar 30 Nisan başlayacak. 7 Mayıs’a kadar devam edecek.

-Parti Meclisimiz isimler üzerinde sürece zarar verecek bir değerlendirme yapmaktan kaçınmaktadır. Devam eden ittifak görüşmeleri vardır. İsimler noktasında özel tartışma açılmamıştır.

-Parti Meclisi'nin konuya ne kadar duyarlı yaklaştığının da sevindirici bir işaretidir.

-Aday saptama sürecinde, ismin bir gün önce ya da bir gün sonra saptanması kampanyanın yürütülmesiyle de ilgili bir konudur. En uygun sürede Cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır.

-Şu aday olmalı, şu aday olmamalı diye bu süreci rezerve eden herhangi bir görüş oluşmamıştır. Parti Meclisi'miz Genel Başkan'a sonuç alacak kombinasyonu yapma konusunda da geniş bir yetki vermiştir.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

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