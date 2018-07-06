Son dakika! KHK açıklaması: İhraçlar olacak

Yıldırım, Çankaya Köşkü'ndeki Başbakanlık Basın Merkezi'nde bir araya geldiği basın mensuplarıyla vedalaşma programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Son kanun hükmünde kararnamenin (KHK) bugün yayımlanacağına" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır. O, olağanüstü hal KHK'si. İki türlü KHK var, biri yetki kararnamesi, Meclisin verdiği yani Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçişi düzenleyen kararnameler var. Ondan bir tane çıktı, belki iki tane daha çıkacak ama bugünkü çıkacak olan 18 Temmuz'da sona erecek, olağanüstü hal sürecine ait bir kararname." diye konuştu.

"Kararnamede ihraçların olup olmadığına" ilişkin soru üzerine Yıldırım, burada ihraçların da olacağını bildirdi. "KHK'de terörle mücadeleye ilişkin düzenlemelerin de olacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğru, ben burada, İl İdaresi Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda falan bazı yeni hükümler kondu. Bu hükümler çerçevesinde olağanüstü hal kalkmış olsa bile terörle mücadelede herhangi zafiyet yaşanmayacak. Böyle bir düzenleme var." dedi.

Yıldırım, "KHK'de gözaltı süreleriyle ilgili düzenleme olup olmadığı" sorusuna, "Gözaltı süreleriyle ilgili de düzenleme var, başka konularda da var ama detay hatırlamıyorum." karşılığını verdi.

"Kararnameyle hangi kurumlardan ihraçlar olacağına" ilişkin soruyu Yıldırım, "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı herhalde Emniyet ve TSK'dan." diye yanıtladı.

"AHKAM KESMEM ETİK OLMAZ"

Yeni kabineye ilişkin soruya yanıt veren Yıldırım, "Kabinenin sahibi Cumhurbaşkanlığı, dolayısıyla nasıl bir kabine oluşturacak bekleyip göreceğiz. Yani onun adına burada ahkam kesmem etik olmaz. Söyleyecek de bir şeyim yok." diye konuştu.

Yıldırım, "Kabinede sürpriz isimlerin olup olmayacağına" ilişkin soru üzerine, "Mutlaka ağırlıklı olarak, konularında söz sahibi insanları göreceğiz diye düşünüyorum. Uzmanlık alanları olan arkadaşlar olabilir ama nasıl olacak, kimler olacak, önümüzde 2 gün var." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına" ilişkin soruya Yıldırım, "Anayasa'ya göre bir veya daha fazla başkan yardımcısı atama hakkına sahip." karşılığını verdi.

"HER ŞEYİN BAŞI VE SONU VAR"

Yıldırım, 2 yıl boyunca gazetecilerle çok sık bir araya gelemediğini ancak basın mensuplarının kendisiyle ilgili faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti.

Çalışmalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek "Her şeyin başı ve sonu var. Önümüzdeki pazartesi günü Allah nasip ederse görevimizi tamamlıyoruz." diyen Yıldırım, esprili bir ifadeyle "Aklımızda bir şey kalmasın diye Başbakanlığı da götürüyoruz. Dolayısıyla sizler de benim gibi işsiz güçsüz vaziyete düştünüz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, yeni dönemde hangi görevde olacağına ilişkin soru üzerine, "Başbakanlık bitiyor, bundan sonrası Allah kerim. Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar. Hepimiz için geçerli. Nerede, hangi pozisyonda olursak olalım yine beraber olacağız, memleketimiz için çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz. Biz sizin çalışmalarınızdan memnunuz. bizi üzmediniz, işinizi yaptınız. Biz de memleket millet için elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran ile yeni bir dönemin başladığını, bu sistem değişikliğinin etkilerinin gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Yeni dönemde en azından demokrasi dışı girişimlerin olmamasının sağlanacağını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çılgınlığın mevzuatı yok. Çılgınlık yapmak isteyen her zaman yapabilir ama millet iradesi bugün dünden daha güçlüdür. Millet sandıkta kurduğu hükümeti başkalarına yedirmez. Şu andaki süreç, temsil, istikrar ve irade bakımından çok daha güçlü bir noktada. Bunun da tabii ülkenin büyümesine, gelişmesine şüphesiz olumlu yansımaları olacak." dedi.

"Başbakanlık mı, Meclis Başkanlığı mı?" sorusu üzerine Yıldırım, gülerek, "Meclis Başkanı bizim karşımızda oturuyor." ifadesini kullandı. Eşi Semiha Yıldırım'ın, Başbakanlık görevinin bitmesine ilişkin düşüncesi sorulan Yıldırım, "Eşimin bir özelliği var. Bu işlere karışmaz. Onun en çok mutlu olacağı şey evden ayrılmamak." diye konuştu.

"YORGUNLUK İZAFİ BİR ŞEY"

Siyaseti bırakmak için bir yaş planlaması yapıp yapmadığı sorulan Yıldırım, şunları söyledi:

"İnsanların, yolun sonuna yaklaştıkça ihtirasları artar. Kimse bir şeyi bırakmak istemez. Genel değerlendirme yapıyorum. İnsanın yaşı ilerledikçe düşünürsünüz ki her şeyden elini eteğini çekecek. Öyle bir şey yok. İnsan hayatta olduğu müddetçe mutlaka hayal etmeye, yeni şeyler yapmaya devam eder. Böyle de olması lazım. Yorgunluk izafi bir şey. Onu öyle düşünürsünüz, 2 gün boş kaldığınız zaman canınız sıkılır. Alıştığınız bir tempo, hayat tarzı var. O hayat tarzının değişmesi halinde yaşam zorlaşır. Çok dinamik, yoğun bir çalışma hayatından birden boşa çıktığınız zaman kendi içinizde ciddi bir sıkıntı olabilir."

"BİR YERE GÖZ KOYUP ORASI İÇİN MÜCADELE ETMEDİM"

Yeni dönemde görev alıp almayacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Biz, şu anda kişisel beklentilerimizin ötesinde bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi çeşitli platformlarda ülkenin yararına nasıl değerlendirebiliriz, bunun düşüncesindeyiz. Ülkemize, içeride ve dışarıda birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde nasıl katkı sağlarız, bunları düşünürüz. Ben hiçbir zaman bir yere göz koyup orası için mücadele etmedim. Bundan sonra da olayların gelişimi bize hangi sorumluluğu yüklediyse biz gereğini yapmaya çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim döneminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Başbakan koltuğunu elden çıkarmak için kendini parçalıyor. Ne biçim adam?" sözlerini sıkça kullandığını anımsatan Yıldırım, "O koltuğu yakalamak için kendini parçalıyor, ben de bırakmak için. Aramızda böyle bir fark var." şeklinde konuştu.

Yıldırım, önümüzdeki dönemde Çankaya Köşkü'nün nasıl kullanılacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Burası çok kişiyi yormuştur. Buraların esas sahibi Maliye hazinesi. Bütün mekanların gerçek sahibi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de öyle. Ancak kullanıcıları değişir. Kullanıcısı bugün Başbakanlık yarın başka bir kurum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan Almanya'nın elenmesine ilişkin ise "Tam takip edemedim ama duyduğuma göre önemli ülkeler elenmiş. Almanya da elenmiş. Başlarına dolu yağsa bizden bilecekler." dedi.

NOTLAR

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Başbakanlık Basın Müşaviri Sinan Çetin ile Başbakanlık Basın Merkezi çalışanları da katıldı

Çetin, Başbakanlık muhabirlerine, Yıldırım'ın 2 yıllık başbakanlığı döneminde gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Programında sonunda, Başbakan Yıldırım'a, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı Fotomuhabiri Erçin Top'un çektiği, "TFMD Özel Ödülü"ne layık görülen Başbakan Yıldırım'ın kar yağışı esnasında çekilen siyah-beyaz karesi Özel ve Top tarafından Yıldırım'a takdim edildi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra 2 yıl boyunca programlarını takip eden Başbakanlık muhabirleriyle vedalaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'ndeki 1 No'lu kapıda basın mensuplarına poz verdi.

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