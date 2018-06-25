SON DAKİKA... Kesin seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Güven, Kuruldan çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine, itiraz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sadi Güven, "Seçim ikinci tura kalsaydı (29 Haziran) cuma günü itirazları değerlendirip kesin sonuçları açıklayacaktık. Ancak birinci turda cumhurbaşkanı seçimi sonuçlandığı için normal milletvekili seçimindeki süreci burada işleteceğiz. Buna göre önümüzdeki hafta yani 4 Temmuz itibariyle bizde sonuçlanacak ve 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız." dedi.



Normal milletvekili sürecindeki sürecin burada da işleyeceğini belirten Güven, Kurulun bu konuda karar aldığını ifade etti.



Bir başka soru üzerine Güven, sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'e yakınının sisteme girdiğini, sadece 41 gümrük kapısındaki sonuçların sisteme girilmediğini aktardı.



Güven, "Yüzde 99,98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girdik ve tüm siyasi partilerimizle paylaştık. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 80. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy ise 26 milyon 328 bin 42. Bunlar, 41 gümrük kapısı sonuçları girmeden önceki son rakamlar." diye konuştu.