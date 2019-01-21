Son dakika... Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı... Gemide Türkler de var
Rusya Dış İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığı duyuruldu. Yangın çıkan iki gemideki 31 mürettebat arasında Türklerin de olduğu öğrenildi.
Ajans tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde ise patlama yaşandığı kaydedildi.
Gemilerden birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Tanzanya bayraklı gemilerde Türk ve Hintli mürettebatın olduğu bildirildi.
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