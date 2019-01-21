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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.01.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı: 10 ölü

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Kerç Boğazı’nın Rusya kıyısında 2 gemi alevli şekilde yandı. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini; hayatını kaybedenlerin uyruklarının henüz belli olmadığını duyurdu.

Akşam saatlerinde Kerç Boğazı'ndan hareket eden ve Tanzanya bayraklı oldukları ifade edilen 'Kandiy' ve 'Maestro' isimli gemilerde kısa süre sonra patlama ve ardından yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda, gemilerden biri tamamen alev topuna dönüşürken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı. Gemideki patlama ve ardından çıkan yangın, bölgede bulunan bir başka gemideki mürettebat tarafından kaydedildi.

Gemilerde bulunan 31 mürettebattan 16’sının Türk olduğu açıklandı. Yangınla birlikte mürettebatın denize atladığı belirtildi. Kazazedelere yardım için bölgeye kurtarma gemileri sevk edildi.

ROSMORREÇFLOT: 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, "Bir veya iki gemide yangın çıktı. Gemiler Tanzanya bayrağı taşıyor. Gemilerden birinde 17, diğerinde 14 kişi var. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kurtarıldı, uyrukları henüz belli değil" ifadeleriyle olay hakkında bilgi paylaştı.

"Kandiy" isimli gemide 17 kişinin bulunduğu; bunlardan 9’unun Türk vatandaşı ve 8’inin Hindistan vatandaşı olduğu, "Maestro" gemisinde ise 7’si Türk ve 7’si Hindistan uyruklu olmak üzere 14 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Novorossiysk Koordinasyon Merkezi de, olay yerine 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiğini açıkladı.

ÖMER ÇELİK: SAHİPLERİ TÜRK OLABİLİR

AK Parti MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"Kerç Boğazı'nda iki gemi alev almış. Konuyu yakinen takip ediyoruz. Sahiplerinin Türk olma ihtimali var. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriliyor. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi bundan etkilenmiş. Burada Rus arama kurtarma ekipleri kriz merkezinden yönetiyor. 10 kurtarma ekibi yönlendirildi. Yakın bir şekilde takip ediyoruz."

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