Son dakika... Kayyum kararı sonrası Kızılay'dan ilk açıklama

Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ’2017/1906 esas numaralı’ başvuru hakkında verdiği karar üzerine Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Milletimizin bağışları ve gönüllü desteği ile 150 yıldır dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde tüm ihtiyaç sahiplerinin kara gün dostu olan Kızılay, gerek doğal gerekse insan kaynaklı tüm afetlerde devletinin en büyük yardımcı kuruluşu olmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Mahkemeye, ’Kızılay olağanüstü kongreye götürülsün’ başvurusu yapanlar, yukarıda sayılan ve Kızılay’ın temel ilkesi olan başlıkları ihlal etmiş, birbirinden farklı gurupların kişisel husumetle bir araya gelmesinden oluşmuştur.

Şöyle ki; Kızılay yönetimi, 15 Temmuz kalkışmasının ardından yapılan çalışmalarla FETÖ ile ilişkisi tespit edilen bir kısım şube başkanını görevden almış, bazı şubeleri kapatmış ve yeni heyetlerle yeniden milletinin hizmetine sunmuştur. Yine 15 Temmuz sürecinde milletinin yanında olması ve milletinin geleceğine sahip çıkma yükümlülüğünü taşıması gerekirken, alanlara çıkmayan, milletin yanında yer almayan kimi şubeler de aynı akıbeti yaşamıştır. Kızılay’ın milletinden emanet aldığı bağışları hakkıyla yerine ulaştırmayan, daha fazla insana ulaşmak için hiçbir faaliyet içinde yer almayan şubeler de kapatılmıştır. Kızılay Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemelerde emanete ihanet ettiği belirlenen şubelerde benzer bir şekilde görevden el çektirilmiştir.

Kızılay’ın yürütmüş olduğu ’Daha etkin bir Kızılay için’ yeniden yapılanma sürecinde, nüfus- faaliyet eksenli değerlendirme sonucunda da bazı şube başkanlarıyla yolların ayrılması kararı verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen kapatma nedenleri farklı olmakla birlikte, kapatılan bu şubelerin eski başkan ve delegeleri Kızılay’a başvurarak olağanüstü kongre toplanmasını talep etmiş, Kızılay Yönetim Kurulu ise bu kararı yerinde görmeyerek ve hukuken gerek şartların yerine getirilmediğini belirterek reddetmiştir. Adı geçen grup daha sonra aynı taleple mahkemeye başvurmuş, Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi ise bu talebi yerinde görerek, Kızılay’ın İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sırakaya tarafından olağanüstü kongreye götürülmesine hükmetmiştir.

Söz konusu yerel mahkeme kararı kesin olmayıp, gerekçeli kararın yazılması ve Türkiye Kızılay Derneği’ne tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Türkiye Kızılay Derneği hukuki açıdan bir temele dayanmayan işbu talep ve karara karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulunacaktır.

Ancak şu bilinmelidir ki; 150 yıldır mazlumların umudu olan Kızılay, Fahri Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki insani yardım yürüyüşüne, ’Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kızılay’ı’ şiarıyla devam edecektir. Dünyanın tüm mazlumlarına karşı bu bizim yükümlülüğümüzdür."

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