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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA, DHA
19.04.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Son dakika: Kayseri'deki terör saldırısının planlayıcısı Kenan Çiçek hakkında karar açıklandı

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Son dakika: Kayseri'deki terör saldırısının planlayıcısı Kenan Çiçek hakkında karar açıklandı

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı saldırıda, 1'i tutuklu, 3'ü firari, toplam 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, saldırının planlayıcısı tutuklu sanık Kenan Çiçek, 'devletin birliğini bozmak' suçundan 1 kez müebbet, 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 20 yıl, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl, 'tehlikeli madde taşımak' suçundan 18 yıl olmak üzere toplam bin 107 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7 sanık, 2 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık ise beraat etti.

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