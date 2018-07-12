Selman’ı ararken kayıp Yusuf’un cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Silvan'ın Çevriksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Yeşerdi Mahallesi'ndeki mısır tarlalarına su çekmeye çalışırken sulama kanalına düşen Selman Kızılçiçek (18) ile onu kurtarmak için kanala giren ağabeyi Fırat Kızılçiçek'in (40) bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri, kanalda yaptıkları aramalarda kardeşlerden Fırat Kızılçiçek'in cesedine ulaştı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı bölgede bir ceset daha gördü.

İncelemeler sonucunda, sudan çıkarılan bu cesedin Çatakköprü Mahallesi'nde 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolan ve İstanbul'da görüldüğü iddia edilen Yusuf Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekiplerin, suda kaybolan diğer kardeş Selman Kızılçiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

YUSUF YILMAZ’IN CESEDİ 35 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yusuf Yılmaz’ın cansız bedeninin Malabadi köyünden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bulunan Karamus köy mevkiindeki DSİ ait sulama kanalında bulundu. Olayı haber alan yakınları sinir krizleri geçirirken Yusuf Yılmaz’ın cenazesi de Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morga getirilen Ferit Kızılçiçek ile Yusuf Yılmaz’ın cenazeleri daha sonra otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AMCASI: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Yusuf'un acılı ailesinin morg önünde bekleyişi sürüyor. Gözyaşı döken baba Mehmet Şah Yılmaz ve diğer aile fertleri cenazenin teslim edilmesini bekliyor.

Yusuf Yılmaz'ın amcası Veysi Yılmaz, kanalda iki kişinin kaybolmasının ardından yeğenini bulabildiklerini söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"11 gündür biz bu acıyı çekiyoruz. Köpekler gelip orada arama yaptı ama çocuğun izine rastlayamadık. Biz bu acıyı çektik başkaları çekmesin. Acıya acı katılıyor. Allah kimseye göstermesin. 40 kilometre gitmiş çocuk. Acımız çok büyük. Allah bize gösterdi, başkalarına göstermesin. 40 kilometre ötede gece cenazemizi bulduk."

Cenazenin otopsinin ardından Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çatakköprü Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 1 Temmuz günü hayvan otlatırken kaybolmuştu.Arama çalışmaları sürerken AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yusuf'u İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine çocuğun görüldüğü öne sürülen Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istenmişti. Görüntüleri izleyen ailesi önce kayıtlarda görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etmiş ancak farklı açılardan çekilen kayıtları izlediklerinde görüntülerdeki kişinin çocukları olmadığını belirtmişti.

Bunun üzerine Çatakköprü Mahallesi'nde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yeniden arama çalışması başlatılmış, bu kapsamda Yusuf Yılmaz'ın bulunması için sulama kanalları, metruk yapılar, tarlalar ve mahalle kırsalında çalışmalar yürütülmüştü.