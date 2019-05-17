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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.05.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu

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Son dakika... Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

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  • Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı
  • Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı
  • Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı
  • Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı. Askerlere ulaşılması için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Son dakika... Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu

Demirören Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bölge temsilcisi Muhammet Kaçar CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri verdi:

Aradan 7 gün geçti. Bölgede yoğun bir çalışma sürdürülüyordu. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. 30 dakika önce 2 askerin suya kapıldığı bilgisini aldık. Yoğun bir çalışma çalışması başlatıldı. Askerler halatlarla birlikte dereye girmişlerdi. Maalesef askerler suya kapılarak kayboldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Maalesef dakikalar önce 2 asker suya kapılarak kayboldu. timin geride kalan 9 kişilik üyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika... Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu

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