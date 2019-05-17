Son dakika... Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 2 asker suya kapılarak kayboldu
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldı. Askerlere ulaşılması için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bölge temsilcisi Muhammet Kaçar CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri verdi:
Aradan 7 gün geçti. Bölgede yoğun bir çalışma sürdürülüyordu. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. 30 dakika önce 2 askerin suya kapıldığı bilgisini aldık. Yoğun bir çalışma çalışması başlatıldı. Askerler halatlarla birlikte dereye girmişlerdi. Maalesef askerler suya kapılarak kayboldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Maalesef dakikalar önce 2 asker suya kapılarak kayboldu. timin geride kalan 9 kişilik üyesi çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle