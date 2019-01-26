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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Son dakika: Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

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Son dakika: Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

Denizli Kayak Merkezi'nde fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 tatilci ekiplerin 14 saat süren çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 metreyi bulan karda bazı araçların kara gömülü olarak şarampolde kaldığı görüldü.

Dün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan kara yolunda, sosyal tesislerde mahsur kalanları kurtarma çalışması tamamlandı.

Bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan yolu açmak için çalışma yaptı.  Tipi ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman araçların yolları açmakta zorlandığı görüldü.

KAYAK MERKEZİNDE MAHSUR KALAN 200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sabah saatlerinden itibaren kurtarma işlemine başlayan ekipler önce kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin zaman zaman zor anlar yaşadığı kurtarma operasyonunda kara yoludaki kar güçlükle temizlenerek kayak merkezine ulaşıldı.  Yaklaşık 1,5 metreyi bulan karda bazı araçların kara gömülü olarak şarampolde kaldığı görüldü.

Ekipler kayak merkezinde bulunan yaklaşık 200 kişinin tahliyesini, yaklaşık 14 saat süren çalışmanın ardından üç aşamada gerçekleştirdi.

İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan vatandaşların sağlıklı bir şekilde bölgeden tahliyesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Karda mahsur kalan ve Aydın'ın Nazilli ilçesinden kayak merkezine ilk kez gelen Nihat Kıracan, dünden bu yana belediye ekiplerinin kendilerini güzel şekilde ağırladığını ifade etti. Yasin Ünlü ise gecenin zor geçtiğini belirterek eve gideceği için mutlu olduklarını anlattı.

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