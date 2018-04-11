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    Son dakika... Katliam sonrası rektör istifa etti...

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen istifa etti...

    Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan’ı silahla vurarak öldürmüştü.

    Katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, 'Bırakın beni, konuşacağım' diyerek feryat etmişti. Aypay kameralar önüne geçerek "Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdi. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?. Benim eşim, Volkan'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapiste yattı. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Volkan Bayer denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ’cü olduğu, tescilli FETÖ’cü olduğu her ifadesinde ortada olan biri. Kimse görmek istemedi" diye konuşmuştu.

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    Etiketler: Üniversite , rektör , istfa , gündem
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