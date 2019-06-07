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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
07.06.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Katliam gibi kazadan TIR sürücüsü hakkında karar

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Son dakika... Katliam gibi kazadan TIR sürücüsü hakkında karar

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda 5 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Varış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan ilk incelemede TIR’ın otomobili yakın mesafe seyrettiği, otomobilin ise emniyet şeridi yerine yolun ortasında durduğu belirlendi.

Çorlu’nun TEM gişeleri mevkiinde Ramazan Bayramı’nın ikinci günü meydana gelen kazada, İstanbul’dan Çanakkale’deki arkadaşlarının düğününe giden Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet Varış’ın kullandığı 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yandı. Tek kapılı otomobilden çıkamayan Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şeyma Yavuz ve Nesrin Narin öldü.

Kazanın ardından Ergene İlçesi Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Varış, ifadesinde, otomobilin önünde son anda durduğunu söyledi. Varış, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM’de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Fren yaptım ama duramadım ve otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı. Gücüm yetmedi. Diğer yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleri ile yardım için koştular ama söndüremedik. Alevler çok büyüktü. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Varış, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKIN TAKİP İDDİASI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerinin 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Yapılan ilk incelemede TIR sürücüsünün otomobile yakın mesafede seyrettiği belirlendi. Otomobilin ise emniyet şeridinde durması gerekirken, yolda durduğu ve TIR’ın çarpmasıyla kazanan meydana geldiği tespit edildi. Savcılık kazayla ilgili bilirkişi ataması yapacağı kaydedildi.

Çorlu'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
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