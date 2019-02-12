Son dakika: Kartal’daki enkazdan Tayyip Alemdar böyle kurtarıldı…
Kartal'da enkaz altından kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken , bir görevli küçük çocuğa "Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın?" diye teselli etmeye çalışıyor.
Kartal’da çöken binanın enkazında 9 sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar’ın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arama kurtarma personelinin küçük Mahmut’a “Bu görüntülere sonradan bakıp güleceğiz hep beraber” dediği anlar amatör kameraya yansıdı.
Kartal’da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanından 9 saat sonra yaralı halde kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar’ın kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Enkaz altında cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde arama kurtarma ekipleri Mahmut’un sesini alabilmek için etraftakileri susturduğu ve Mahmut’a seslenerek ulaşmaya çalıştığı görüldü. AFAD ekibi küçük Mahmut’a,“bir daha vur amcam” diyerek Mahmut’un enkaz parçalarına vurmasıyla irtibata geçmeye çalıştı. Kurtarma esnasında küçük çocuğun moralini yüksek tutmaya çalışan arama kurtarma ekipleri;“Bizi ziyarete geleceksin tamam mı ? bu videoyu sana atacağız, güleceğiz buna hep beraber” dediği görüldü.
Daha sonra Mahmut Tayyip’i Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve küçük çocuğa taraftarı olduğu Trabzonspor forması ve futbol topu hediye etti. Erdoğan: “Sen forma istemişsin al sana Trabzonspor forması” diyerek formayı küçük çocuğa hediye etti.
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