Son dakika... Kartal'da riskli binaların yıkımına başlandı
İstanbul Kartal’da çöken binanın yanında bulunan riskli binaların yıkımına başlandı.
Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın yanında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.
Bu apartmanın ardından bölgedeki diğer riskli binaların da yıkılacağı öğrenildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in de çalışmaları alandan takip ettiği görüldü.
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