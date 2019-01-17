Son dakika... Kartal'da hareketli dakikalar! ÇaldÄ±klarÄ± ciple kaçÄ±yorlardÄ±, baÅŸÄ±ndan vurulup öldü
Ä°stanbul Kartal'da Ã§aldÄ±klarÄ± ciple kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 2 kiÅŸiden biri, gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin silahÄ±ndan Ã§Ä±kan kurÅŸunla hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Dragosâ€™ta bir siteden cip Ã§alan 2 kiÅŸi araÃ§la kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada site gÃ¼venliÄŸinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 kiÅŸi peÅŸlerine takÄ±ldÄ±.
Site gÃ¼venliÄŸinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu cipin sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸundaki kiÅŸi baÅŸÄ±ndan vuruldu. KontrolsÃ¼z kalan cip bir servis aracÄ±na Ã§arparak durdu. Vurulan kiÅŸinin yanÄ±ndaki kiÅŸi ise yaya olarak olay yerinden kaÃ§tÄ±. Polisin olayla ilgili incelemesi sÃ¼rÃ¼yor.
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