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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
14.02.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Son dakika! Kartal'da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Son dakika! Kartal'da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiğin Yeşilyurt Apartmanı’na ilişkin soruşturmada binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran gözaltın alındı.

İstanbul Kartal’da 6 Şubat Perşembe günü 7 katlı Yeşilyurt Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü. Binadaki 35 kişiden 21’i hayatını kaybetti. 14 kişi ise enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. İki katı kaçak olduğu ortaya çıkan binanın giriş katında bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Binanın çökme sebebi olarak bodrum kattaki eski marangoz atölyesindeki kolonların kesilmesi ve inşaat yapımında deniz kumu kullanıldığı iddia edildi.

TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAK SUÇUNDAN GÖZALTI

Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi ile ilgili soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan iddiaları araştırmaya başladı. Yaklaşık bir haftadır devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu gözaltına alındı. Yapı ruhsat sürveyanı Arzu Keleş Boran da gözaltına alındı.

“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Savcılık bina yapımında deniz kumu kullanılıp kullanılmadığını ve bodrum katta bulunan eski marangoz atölyesinde kolonların kesilmesi iddiasını da araştırıyor. Soruşturma devam ediyor.

Kartal'daki binanın çökme anı
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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