Karar çıktı... Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

Japon Kyoko Mori’den olan kızı Sekai Mori, efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddiasıyla hukuki süreç başlattı. Sekai Mori'nin açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.