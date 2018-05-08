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    Karar çıktı... Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Japon Kyoko Mori’den olan kızı Sekai Mori, efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddiasıyla hukuki süreç başlattı. Sekai Mori'nin açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

    Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

    Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

    Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

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    Efsane halterci Naim Süleymanoğlunun Japon kızı yasal mirasçılara dava açtı. Naimin mezarı açılacakEfsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı yasal mirasçılara dava açtı. Naim'in mezarı açılacak

     

    Etiketler: halter , gündem
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