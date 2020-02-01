Nedim KOVAN- Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 11:48,
Son dakika: Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan! 2 kişi yaralandı
ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.
Karadeniz Sahil Yolu’nda yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 kişi yaralanırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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