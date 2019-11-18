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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (MANİSA)-
18.11.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Kara haber geldi... 3 kişi hayatını kaybetti

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MANİSA’nin Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi’nde meydana geldi. Eraslan Altıntaş, eşi Gülşen Altıntaş ve torunları Hasret Altıntaş evde, iddiaya göre, kömürlü sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden haber alamayan yakınları şüphelenerek eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasret Altıntaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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