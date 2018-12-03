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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
03.12.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Kapkaç yaptı, yakalandı, af diledi

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Kapkaç yaptı, yakalandı, af diledi

Fatih’te biri çocuklu kadın 4 kişi bankadan yaklaşık 8 bin dolar çeken Tunus uyruklu kadının çantasını çalmaya çalıştı. 20 metre yerde sürükledikleri turistin çantasını alan zanlılar trafiğe takılınca araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlar, yanında çocuk bulunan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan kadın, kapkaç yaptıkları turiste kendisini affetmesi için yalvardı.

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  • Çocuğuyla kapkaç yaptı
  • Çocuğuyla kapkaç yaptı
  • Çocuğuyla kapkaç yaptı
  • Çocuğuyla kapkaç yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tunus uyruklu bir kadın bankaya girerek yaklaşık 8 bin dolar çekerek çantasına koydu. İşlemlerinin ardından bankadan çıkarak kızıyla beraber evine doğru giden kadını gözüne kestiren 1’i kadın 4 şüpheli otomobil ile peşine takıldı. Kadını bir süre takip eden şüpheliler sokağa geldiğinde, aracın içinden kolundaki para dolu çantayı kapkaç yaptı. Kadının yaklaşık 20 metre sürüklenmesi sonrasında şüpheliler hızla kaçarken, vatandaşlar da aracın peşinden koşmaya başladı. O esnada ise şüphelilerden 3’ü kaçtıkları otomobile ile trafiğe takılınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler kaçarken para dolu çantayı ise çocuklu kadın şüpheliye verip izlerini kaybettirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKA PAÇA YAKALANDI

Kadın çantayı almasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı ancak aracın peşinde olan vatandaşlar kadını kıskıvrak yakaladı. Hem çantayı kurtaran hem de kadını yakalayan vatandaşlar kadının yaka paça sokağa götürdü. Burada şüpheli kadın çığlık atarak vatandaşların elinden kurtulmaya çalıştığı esnada bir vatandaştan da yumruk yedi. 

KAPKAÇ YAPTIĞI KADINA DAKİKALARCA YALVARDI

Bir süre sonra vatandaşlar tarafından Tunuslu kadının yanına getirilen şüpheli kadın yüzleştirildi. Kadının ve kızının kapkaççıyı teşhis etmesine rağmen şüphelinin kabul etmemesi üzerine ortalık daha da karıştı. O esnada bir vatandaş da kapkaççıya tokat attı. Vatandaşların araya girmesiyle adam uzaklaştırılırken, kapkaççı kadın ise ağlamaya başladı. Para dolu çanta ise Tunuslu kadına teslim edildi.

“SEN ONLARA HAYATININ ŞOKUNU YAŞATTIN”

Öte yandan olay yerine polis ekipleri beklenildiği esnada şüpheli kadın, Tunuslu kadına yaklaşarak affetmesi için özür diledi. Ancak kadın tepki göstererek uzaklaşmasını istedi. O esnada bir vatandaş, kapkaççı kadına, “Onlardan uzak dur, sen onlara hayatının şokunu yaşattın. Ya kalbi varsa, ya ölseydi” diye seslendi. Görüntülendiği fark eden şüpheli kadın ise arkasını dönüp oğluna sarılarak kendini gizlemeye çalıştı. 

KADIN GÖZALTINA ALINDI, ARAÇ İSE ÇEKİLDİ

Öte yandan bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadını çocuğuyla birlikte gözaltına aldı. Şikayetçi olan Tunuslu kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol ortasında kalan araç ise yine çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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