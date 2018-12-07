Kapadokya'da kar Alanya'da deniz keyfi
Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise Aralık ayının gelmesine rağmen hava sıcaklığı 19 dereceye kadar ulaştı. İlçede sıcak havayı fırsat bilen turistler, güneşin ve denizin tadını çıkardı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde ise, gece başlayan kar yağışı nedeniyle peribacaları ve doğal kaya oluşumları beyaza büründü.
Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Tatilciler, Aralık ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığı 20.5, nem oranının ise yüzde 35 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.
Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın pazar gününe kadar sürdüreceğini ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.
KAPADOKYA'DA KAR KEYFİ
Kar yağışının ardından bölgede güzel görüntüler oluşurken, turistler kartopu oynadı. Uçhisar ve Göreme beldesinde, karla kaplı bölgeyi gezen yabancı turistler fotoğraf çekti. Arkadaşlarıyla geldiği bölgede, doyumsuz manzaranın keyfini çıkaran Tayvanlı turist Tsa Yu Tse, ülkesinde yaşadığı bölgede kar yağışı olmadığını, Kapadokya'nın güzelliklerini görmek için geldiği bölgeyi beyazlar içinde bulmanın heyecan verici olduğunu belirtti.
Tse, "Kapadokya çok güzel bir yer. Tarihi ve kültürel alanları iki gündür geziyorum. Bugün kar da yağınca çok heyecan verici bir güzellikle karşılaştım. Doğal güzelliklerin sergilendiği fantastik görüntüye eşsiz bir görünüm katıldığına şahit oluyorum." dedi.
Çinli turist Cheng Mei Ling ise bölgenin daha önce gördüğü fotoğraflarında karlı görüntü ile karşılaşmadığını, beyaza bürünen Kapadokya'nın çok güzel olduğunu dile getirdi.
Ling, "Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Burası çok ender güzellikteki yerlerden biri. Coğrafi şekiller de insanları da çok güzel. Kar altında gezmek ve eğlenmek keyif verici. Buraya tekrar gelmek istiyorum." diye konuştu.
Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Murat Dinç de bölgenin, konuklarına her mevsim farklı bir manzara sergilediğini, kış aylarında beyaza bürünen peribacalarının turistler için cezbedici nitelikte olduğunu kaydetti.
Dinç, bölgedeki çeşitli noktalarda, gezi sırasında turistlerin kartopu oynayarak manzaranın keyfini yaşadığını anlattı. Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdüren kar yağışının bölgede akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.
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