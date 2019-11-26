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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)-AA
26.11.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sır perdesi canlı yayında aralanmıştı: 2 sevgili tutuklandı

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Son dakika haberler: Sır perdesi canlı yayında aralanmıştı: 2 sevgili tutuklandı

Manisa'da 34 gün önce kayıp ihbarı yapılan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayete ilişkin gözaltına alınan eşi ve eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Ahmetli ilçesinde 34 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

Arama çalışmaları sürerken Özyürek'in eşi N.Ö, eşinin cinayet sonucu hayatını kaybettiğini katıldığı bir canlı yayında itiraf etti. 

N.Ö'nün polise verdiği ifadede, gönül ilişkisi yaşadığı H.A'nın eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü söyledi. N.Ö. ve H.A, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A'nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide gömülü halde kafatası ve kemiklerle giysi parçaları buldu.

Bulunan ceset parçalarının Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Turgut Özyürek'in eşi N.Ö. ve gönül ilişkisi yaşadığı H.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Turgutlu İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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