Son dakika... Kalpazanlara şok baskın
Uzun süredir haklarında yakalama kararı bulunmasına rağmen İstanbul’da sahtecilik yapmaya çalışan kalpazanlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği başarılı bir operasyonla yakalandı.
İstanbul’da işlenen sahtecilik suçlarının büyük bir kısmında rolleri bulunan ve İPARLAR grubu olarak anılan kalpazanların; paravan olarak kullandığı iş yerlerinde yapılan aramalarda binlerce sahte kimlik kartı, sahte çek ve sahte resmi evrak ele geçirildi. Grup üyesi 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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