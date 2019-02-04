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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Son dakika... Kalın'dan IMF açıklaması: Bu rivaletlere itibar etmeyin

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir. IMF yılları Türkiye için geride kalmıştır" dedi. Kalın, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. 

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR TERÖR RİSKİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye yönelik terör tehditlerine ilişkin, Kalın, şunları kaydetti:

"Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

İHRACAT RAKAMLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ocak ayı ihracat rakamlarını da değinerek, "Ocak ayı itibariyle ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR OLDUBİTTİYE GÖZ YUMMAYACAK"

Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye izin verilmeyeceğini vurgulayan Kalın, şunları söyledi:

"Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."

IMF AÇIKLAMASI

Kalın, Türkiye'nin seçim sonrası için IMF ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine, "Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunların izlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz." dedi.

"POZİTİF VE İYİ NİYETLİ OLDUKLARINI GÖSTERMEKTEDİR"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'yi ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara ilişkin, Kalın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Yarınki görüşmelerin bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz."

"YOL HARİTASININ ÇOKTAN HAYATA GEÇİRİLMİŞ OLMASI GEREKİRDİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritası ile ilgili bir soru üzerine, "Yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır." dedi.

Kalın, şöyle devam etti:

"İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç açısından büyük önem arz ediyor."

Yol haritasının hayata geçirilmesi hususunda Rusya ile de mutabık kalındığı belirten Kalın, "Amerikalılarla konuştuğumuz şekilde yol haritasının hayata geçirilmesi noktasında Ruslarla da mutabık kaldık." diye konuştu.

AKDENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarına da değinen Kalın, şunları aktardı:

"Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışan yaklaşımların kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum."

GÜVENLİ BÖLGE KONUSU

Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

ABD VE RUSYA'NIN INF'DEN ÇEKİLMESİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ve Rusya'nın 'INF' olarak da bilinen orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmesinin Türkiye için de endişe verici bir gelişme olduğunu söyledi.

FETÖ İLE MÜCADELE

İbrahim Kalın, FETÖ ile mücadeleyi de değerlendiren, Kalın, şu açıklamalarda bulundu:

"Beyhude çabalarla artık ölmekte olan o yapıyı ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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