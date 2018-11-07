Son dakika... Kalın: YPG/PYD'ye verilen destek PKK'ya verilen destektir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'deki kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. ABD'nin YPG tutumu ile ilgili "Terör örgütleri arası ayrım görmüyoruz" diyen Kalın, "YPG/PYD'ye verilen her destek PKK'ya verilen destektir." diye konuştu. Kalın ABD'den 3 teröristin başına ödül konmasına ilişkin 'Olumlu olmakla birlikte çok gecikmiş bir adımdır' dedi. Kalın,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.
Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
FIRAT'IN DOĞUSUNA TOP ATIŞLARI
Kendi sınırımızı korumaya yönelik tedbirler.
ABD'NİN YPG TUTUMU
Terör örgütleri arası ayrım görmüyoruz. Orada devam eden mücadele Türkiye'nin desteklediği mücadeledir. Bir diğer konu da sınırda aldığımız güvenlik önlemleri kendi sınırlarımızı korumaya yöneliktir. Türkiye'nin aldığı ünlemler DEAŞ ile mücadeleyi yavaşlatıyor sözü kabul edilir değil. Terörle mücadele bundan sonra da devam edecektir. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede yer almadığı aslı astarı olmayan propagandalara maruz kaldık. Türkiye DEAŞ ile mücadeleye en ön saflarda mücadele veren bir ülkedir. (ABD'nin YPG tutumu) YPG/PYD'ye verilen her destek PKK'ya verilen destektir. Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir.
İdlib mutabakatı ile ilgili yapılan 4'lü zirvenin sonuçları memnuniyet vericidir. Zirvenin iki önemli sonucu vardır. İdlib mutabakatının kalıcı bir ateşkes haline getirilmesi. İdlib mutabakatı ile ilgili yoğun bir çalışma sürdürülüyor.
Terör varlığına izin vermeyiz. Kimin kimle işbirliği yaptığı bizi bağlamaz. Ortaklarımız adım atmazsa biz atarız.
Terörle mücadeleyi Suriye sahasında kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.
FETÖ İLE MÜCADELE
Okulların kapatıldığı ülke sayısı 21'e ulaştı.
SORU CEVAP
(ABD'nin açıklamaları) ABD'nin terör örgütünün 3 PKK'lıya ödül koyması olumlu olmakla birlikte çok gecikmiş bir adımdır. ABD, terör örgütünü 1997'de tanıdı. Bunlar yeni terörist olmadılar. Biz bunlarla mücadele ederken ne ABD'den ne de diğer ülkelerden işbirliği görmedik.
'YPG/PYD tutumunda siz tutumunuzu yumuşatın' beklentisinin bir karşılığı yok. Zaten buradaki temel problem ABD'nin YPG/PYD'yi terör örgütü olarak tanımlamaması. Bu behhude bir çabadır. Bizi asla ikna edemezler. ABD'nin yaptığı bir taktik hareket, bir manevra olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan bir geçerliliği yok. PYD/YPG'nin bir Suriye kolu olduğunu herkes biliyor.
PYD/YPG konusunda Türkiye tavrını çok net bir şekilde koydu ve bunda değişiklik sözkonusu olmayacaktır. Bizim beklentimiz terörün her türüne karşı mücadelede müttefiklerimizin tam manada yanımızda yer almasıdır. Bunu bir takım taktik manevralarla, zamana yayarak bir takım el çabuklarıyla ötelemek yahut gündemi başka taraflara çekmek netice vermeyecektir. Çok gecikmiş bir adımdır. Asıl meselenin özüne ilişkin beklentilerimiz bakidir.
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