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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.05.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Son dakika: 'Kalaşnikof silahla evi taradılar' Köye giriş çıkışlar kapatıldı!

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Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğleden sonra yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. İki aileden 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Son dakika: Kalaşnikof silahla evi taradılar Köye giriş çıkışlar kapatıldı

Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: Kalaşnikof silahla evi taradılar Köye giriş çıkışlar kapatıldı

’KALAŞNİKOF SİLAHLA EVİ TARADILAR’

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde meydana gelen olaydan sonra yaralanan bir kişiyle birlikte Kars Harakani Hastanesi’ne gelen Orhan Atagün, Göçmen ve Korkmaz aileleri arasındaki arazi kavgasının bir ay önce başladığını ileri sürdü. Kalaşnikof silah kullananlardan birinin de güvenlik korucusu olduğunu söyleyen Orhan Atagün, "Korkmaz ailesi tarafları ellerinde Kalaşnikof silahlarla önce mahalleyi taradı. Mermiler üzerimizden geçiyordu. Kimisi çeşitli yerlerinden yaralandı, kimisi sipere yatarak kurtuldu. Saldırganlar sonra bir eve girerek içeriyi taradılar" dedi.

Bu arada silahlı kavgada ağır yaralanan Enver, Önder ve Yılmaz Göçmen, Harakani Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

VALİ ÖKSÜZ’DEN AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyündeki olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralalırdan birinin korucu olduğunu belirten Vali Öksüz, birinin de 15 yaşında çocuk olduğunu söyledi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Öksüz, Kars Emniyet Müdürlüğü’nün Sarıkamış’a çevik kuvvet ve özel harekat polisi desteği gönderdiğini kaydetti. Olayın eskiye dayalı bir arazi davası olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, köyde geniş güvenlik önlemi alındığını bildirdi.

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