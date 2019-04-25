Son dakika: Kağıthane’de karar verildi! 24 bina yıkılacak…
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Kağıthane’de çöken binanın çevresinde mühürlenen 24 binanın yıkılacağını açıkladı.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çöken binanın çevresinde mühürlenen 24 binanın önümüzdeki günlerde yıkılacağını açıkladı. Yıkılması beklenen 24 binada yaklaşık 500 kişinin yaşadığı öğrenildi.
CNN Türk’ten Fulya Öztürk’ün haberine göre; 24 binanın içindeki eşyaları alınması için önümüzdeki günlerde apartman sakinlerine izin verileceği belirtilirken belediye bu konuda halka maddi destek sağlayacak. Ayrıca evleri yıkılacak ailelere de kira yardımı yapılacak. Binaların boşaltılmasının ardından da 24 binada kentsel dönüşüm işlemi başlayacak.
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