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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriGündem Son dakika... Kağıthane'de istinat duvarı çöktü, mandırayı su bastı, hayvanlar telef oldu
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İHA
11.12.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Son dakika... Kağıthane'de istinat duvarı çöktü, mandırayı su bastı, hayvanlar telef oldu

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İstanbul Kağıthane Çeliktepe'de istinat duvarı çöktü. Duvarın yan tarafında bulunan gecekondu sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı.Bu arada yine Kağıthane'de eskiden mandıra olarak kullanılan alanı su bastı. Çok sayıda tavuk telef olurken, vatandaşlar hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kağıthane’de eskiden mandıra olarak kullanılan alan yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. Vatandaşların içerideki çok sayıda küçükbaş hayvanı telef oldu. Vatandaşlar telef olan hayvanları sudan elleriyle çıkartırken, diğer hayvanlarını kurtarmak için de çalışmalar sürüyor. Su basan mandıra ise havadan görüntülendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen yoğun yağış sonrasında eskiden mandıra olarak kullanılan alanı su bastı. Sular altında kalan mandıradaki küçükbaş hayvanlar boğularak telef oldu. Hayvanlarının telef olduğunu gören vatandaşlar, suyun içerisine girerek telef olan hayvanları dışarıya çıkarttı. İçeride yaklaşık 200 hayvanı olduğunu ifade eden bir vatandaş, hayvanlarını kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor.

Öte yandan su basan mandıra ve telef olan hayvanlar havadan görüntülendi.

“200 tane hayvanım vardı telef oldu”

Hayvanları telef olan Mustafa Arslan, “200 tane hayvanım vardı, tavuk vardı telef oldu, elimde 50 tane kaldı. Yağmur yağdığı zaman daha öncesinde su basmıyordu, aşağıdan giderler kapanmış. Hırsız girmesin diye bekçi giderleri kapatmış. Oradan su gidemeyince köprünün altından yukarıdan sular da gelince burada birikmiş" dedi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bulunan bir istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü. Sabah saatlerinde yaşanan olayda duvarın bitişiğinde bulunan gecekondunun sakinleri korku dolu anlar yaşadı. 2 metrelik duvarın çökmesiyle göçüğün altında kalmaktan kıl payı kurtulan vatandaşlardan Zeynep Adıgüzel, "Çok korktuk. Bir anda gürültüyle dışarı fırladık. Ev üzerimize yıkılıyor zannettik" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Son dakika... Kağıthanede istinat duvarı çöktü, mandırayı su bastı, hayvanlar telef oldu

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