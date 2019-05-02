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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL - Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) - İHA
02.05.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Kağıthane'de hasarlı binaların yıkımına başlandı

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İstanbul Kağıthane'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören 24 binanın ise yıkımına karar verilmişti. Yıkımlar bugün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan bina ile ilgili konuşarak, "Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitini yapacağız. O bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz" dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 10 gün önce 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Daha sonra ise 4 katlı bir bina çöktü. Çökme riski bulunan 5 katlı bina ise kontrollü olarak yıkıldı. Yapılan incelemeler sonrası 24 bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Riskli binaların yıkımına bugün başlandı. Binalardan ilki bugün yıkıldı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de yıkılan bina ile ilgili konuşarak, "Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitini yapacağız. O bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz" dedi.

Son dakika... Kağıthanede hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kağıthane'de boşaltılan binalardan biri çöktüKağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, olay yerine ekipler sevk edildi. Boşaltılan evlerden biri çöktü.
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