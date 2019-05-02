Son dakika... Kağıthane'de hasarlı binaların yıkımına başlandı
İstanbul Kağıthane'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören 24 binanın ise yıkımına karar verilmişti. Yıkımlar bugün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan bina ile ilgili konuşarak, "Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitini yapacağız. O bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz" dedi.
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 10 gün önce 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Daha sonra ise 4 katlı bir bina çöktü. Çökme riski bulunan 5 katlı bina ise kontrollü olarak yıkıldı. Yapılan incelemeler sonrası 24 bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Riskli binaların yıkımına bugün başlandı. Binalardan ilki bugün yıkıldı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de yıkılan bina ile ilgili konuşarak, "Etrafındaki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz devam ediyor. Ruhsatı, iskanı olmayan riskli tüm binaların tespitini yapacağız. O bölgede de yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesine gireceğiz" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle