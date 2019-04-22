Son dakika! Kağıthane'de alarm... Boşaltılan binalardan biri çöktü
Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, olay yerine ekipler sevk edildi. Boşaltılan evlerden biri çöktü.
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde inşaat alanındaki hafriyat çalışması sırasında; yaklaşık yarım saat önce istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Evin önünde bulunan iki otomobil toprak altında kaldı. Üç katlı bir bina boşaltılmış durumda. Bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazı ev sahiplerinin binada bulunan değerli eşyaları almak için içeri girdiği öğrenildi.
Binalardan biri büyük bir gürültüyle çökmesi ise saniye saniye kaydedildi.
DEVAMI GELİYOR...
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