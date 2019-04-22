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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
22.04.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Son dakika! Kağıthane'de alarm... Boşaltılan binalardan biri çöktü

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Son dakika! Kağıthane'de alarm... Boşaltılan binalardan biri çöktü

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, olay yerine ekipler sevk edildi. Boşaltılan evlerden biri çöktü.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde inşaat alanındaki hafriyat çalışması sırasında; yaklaşık yarım saat önce istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Evin önünde bulunan iki otomobil toprak altında kaldı. Üç katlı bir bina boşaltılmış durumda. Bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı ev sahiplerinin binada bulunan değerli eşyaları almak için içeri girdiği öğrenildi.

Binalardan biri büyük bir gürültüyle çökmesi ise saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane'de boşaltılan binalardan biri çöktüKağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, olay yerine ekipler sevk edildi. Boşaltılan evlerden biri çöktü.
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Son dakika Kağıthanede alarm... Boşaltılan binalardan biri çöktü

Son dakika Kağıthanede alarm... Boşaltılan binalardan biri çöktü

DEVAMI GELİYOR...

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