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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK - DHA
22.10.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 11 yaralı

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İstanbul Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevi firarisi Ali Kardaş(30), cadde üzerinde bulunan kasap dükkanına gelerek içeride müşteri olarak bulunan bir kadını bıçakladı. Kasap dükkânında bulunan iki kişinin müdahale etmek istemesi üzerine de onları da bıçaklayarak dışarı çıktı. Ali Kardaş ardından yoldan geçen kişileri rast gele bıçaklamaya başladı. Kardaş, kasap dükkanında 1'i kadın 3, yoldan geçen 8 kişi olmak üzere 11 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı Tuğba A., Mehmet Y. Mehemt E. P., Ahmet Y. Ali Ö. Şefik P., Murat Y., İbrahim Y., Abdullah Ö. ve adları öğrenilemeyen 2 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tuğba A., Mehmet Y.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika... Kadıköyde dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 11 yaralı

AYAĞI KIRIK OLDUĞU HALDE YAKALANDI

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alarma geçerek şüpheliyi yakalamak için bölgeyi taramaya başladı. Ardından Ali Kardaş, Yenisahra D 100 Karayolu katılımında ayağı kırık bir halde yakalanarak gözaltına alındı. Ali Kardaş, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SABIKALI CEZEVİ FİRARİSİ

Yapılan incelemede, Ali Kardaş'ın Afyon Cezaevi'nden firar ettiği; hırsızlık, yaralama, tehdit suçlarından 6 ayrı sabıkası bulunduğu tespit edildi.

Ali Kardaş, hastanede kendisiyle yapılan görüşmede polislere, kendisinin daha önce olayın başladığı kasap dükkanında çalıştığını, buradaki kişilerin kendisini uyuşturucuya alıştırdıklarını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu ileri sürdü. Ali Kardaş, bu husumetten dolayı kasap dükkanındakileri bıçakladığını daha sonra kendisini durdurmaya çalışan kişileri de bıçakladığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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