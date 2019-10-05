Son dakika... Jandarmayı taşıyan midibüsle TIR çarpıştı! Uzman çavuştan kahreden haber
Şanlıurfa’da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir TIRın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada midibüsteki 15 asker yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Şanlıurfanın Birecik ilçesinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’na bağlı JÖH timlerini taşıyan midibüse TIRın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.
Yaşanan kazayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"05.10.2019 günü saat 15.40 sıralarında il merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’na bağlı 1 JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen TIR’ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında; Şanlıurfa Jandarma Özel Harek?t Tabur Komutanlığı personeli (1) Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı (14) askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca, kazaya karışan ve hafif yaralı olan TIR sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allahtan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyor
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