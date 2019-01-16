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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
16.01.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Son dakika: İzmir'de sürpriz gelişme... Aziz Kocaoğlu'ndan dikkat çeken sözler

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Yerel seçim öncesi İzmir'de bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce yaptığı açıklamada aday olmama kararını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra flaş bir açıklama yaptı. Kocaoğlu, "Hiçbir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" dedi. Öte yandan CHP'nin İzmir adayının gelecek hafta yapılacak açıklanacağı belirtildi.

Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'daki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de bir basın toplantısıyla 31
Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararını kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı.

Açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yaptığını vurgulayan Kocaoğlu, "Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm. 6 ay, bu iş için ideal bir süreydi." ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu, aradan 3,5 ay süre geçtiğine, ancak adayın henüz belirlenemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisine ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin 'bakanlık' yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir.  Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiçbir zaman gizli ajandam olmadı. Hiçbir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım.Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım."

CHP İZMİR'İ HAFTAYA BIRAKTI

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının kim olacağına gelecek hafta karar verilecek. Bugün yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında İzmir'de kimin aday olacağı kararlaştırılmadı.

İzmir'de, CHP'de olmayan Torbalı, Selçuk, Aliağa, Kemalpaşa,Ödemiş ve Menderes ilçelerinin belediye başkan adayları belirlendi. Bu isimler Parti Meclisi'nde onaylandıktan sonra kesinlik kazanacak. (İsmail Saymaz)

 

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