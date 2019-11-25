Son dakika... İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 11 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, depoda kimsenin olmadığı bildirildi.
Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
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