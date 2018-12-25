Son dakika... İzmir'de operasyon
İzmir'de bu sabah yapılan terör operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Facebook, Twitter, çeşitli forum ve bloklar gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP, THKP/C ve TDKP terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet göstermekte iken girdikleri çatışmalarda ölü ele geçen örgüt mensuplarına ve terör örgütlerinin sözde kurucularına sahip çıktıkları, yaptıkları yorumlar ile silahlı mücadeleyi savundukları, kamuoyunu yanlış bilgilendirdikleri, güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik yapılan tüm operasyonları eleştirip güvenlik güçlerini operasyonların sorumlusu olarak göstermeye çalıştıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu sabah İzmir il ve ilçelerinde yapılan operasyonda; Birol A., Ayhan F., Levent Ç., Demir D., Gülizar A. ve Menderes Y. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel yayınlar ve digital materyallere el konulmuştur. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.''
Yorumları Göster
Yorumları Gizle