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    Son dakika... İzmir'de kayıp Rüya ve anneannesi bulundu

    Taylan YILDIRIM/TİRE (İzmir) (DHA) - AA
    04.07.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Tire ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün (55) dağlık alanda bulundu. Rüya ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Tire’ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde, kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün (55), dün sabah saatlerinde torunu Rüya Çelik’i yanına alıp kimseye bir şey söylemeden dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan Gülçin Çelik (17), uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark edip anne- babasına haber verdi. Derya Manas ile Hakan Çelik ise durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri, kendi çabalarıyla çevrede arama yaptı; ancak sonuç alamadı. İhbarla köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Arama- kurtarma köpeklerini de kullanarak, dün gün boyu çalışma yapan ekipler, gece de kayıp anneanne ile torununu aradı.

    KOMANDOLAR ARAZİYİ DİDİK DİDİK ARADI

    Öte yandan, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı. Araziye dağılan deneyimli komandolar, minik Rüya ve anneannesine dair iz aradı. Geç saatlere kadar devam eden aramalarda, uzman köpeklerden de yardım alındı.

    BULUNDULAR

    Jandarma ekipleri, Rüya Çelik ile anneannesinin mahalleye yakın dağlık alanda buldu.  Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven baba Çelik'i telefonla arayarak mutlu haberi verdi. Rüya Çelik ile anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Son dakika... İzmirde kayıp Rüya ve anneannesi bulundu

    Son dakika... İzmirde kayıp Rüya ve anneannesi bulundu
    Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatma Yenigün’ün 1993 yılında kızı Derya Manas’ı İzmir Fuarı’nda bırakıp ortadan kaybolduğu öğrenildi. Yenigün’ün 22 yıl sonra 2015’te İzmir’de otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşamını sürdürdüğü sırada zor koşullardaki hayat mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından yakınları tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

    Son dakika... İzmirde kayıp Rüya ve anneannesi bulundu
    Rüya'nın anne ve babası

    Komandolar da devrede... Gece boyu didik didik arandı... Korkunç şüphe...Komandolar da devrede... Gece boyu didik didik arandı... Korkunç şüphe...

     

    Etiketler: Fatm aYenigün , son dakika , haberler
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