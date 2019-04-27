Son dakika... İzmir'de feci kaza: 4'ü çocuk 7 ölü
İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir aracın yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştığı trafik kazasında biri bebek, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Bölgede kaza nedeniyle trafik kilitlendi.
Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaynaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir hafif ticari araç, yolun karşı şeridine geçerek başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, iki araçta bulunan biri bebek, 3'ü çocuk, 7 kişi yaşamıını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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