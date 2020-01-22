Son dakika... En son nerede deprem oldu? İzmir ve Manisa'da deprem mi oldu? Kandilli 22 Ocak son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre Manisa Sungurlu'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Kentte yaşayan vatandaşlar depremin ardından sosyal medya paylaşımlarında deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verilerine göre, 22 Ocak son depremler listesi.

MANİSA'DA SON DAKİKA DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalarda, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, hem İzmir’de hem de Manisa’da kısa süreli paniğe yol açtı. Manisa'da yine saat 16.18 ve 16.49'da da 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.22 17:49:14 38.9077 27.2348 6.5 -.- 1.8 -.- BAYRAMCILAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.01.22 17:46:30 38.8630 27.2878 9.2 -.- 4.1 4.0 SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.22 16:49:05 38.8650 27.3033 5.0 -.- 3.4 3.3 SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.22 16:18:28 38.8805 27.2785 1.7 -.- 3.3 3.2 PINARKOY-(MANISA) İlksel

2020.01.22 15:30:59 38.3985 34.3338 2.2 -.- 1.5 -.- GULAGAC (AKSARAY) İlksel

2020.01.22 14:44:52 38.8875 26.6200 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.01.22 11:33:55 40.1668 31.6980 0.0 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.01.22 11:25:38 39.7040 30.1358 0.0 -.- 1.9 -.- KUMBET-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2020.01.22 10:51:17 38.4357 27.3342 4.8 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2020.01.22 10:24:48 41.6480 42.1380 2.5 -.- 3.0 3.2 GURCISTAN-TURKIYE SINIR BÖLGESİ İlksel

2020.01.22 09:06:29 37.0350 28.5307 9.0 -.- 2.0 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2020.01.22 09:03:59 37.8853 29.3573 5.0 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2020.01.22 08:40:42 39.4338 28.1388 8.0 -.- 1.5 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.01.22 08:36:16 39.6858 30.8447 0.0 -.- 1.0 -.- KARATEPE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2020.01.22 08:05:47 40.6320 32.3090 21.4 -.- 1.4 -.- YAKABOY-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.01.22 08:04:18 37.8237 29.2228 0.0 -.- 1.3 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel

2020.01.22 07:31:11 38.8790 27.6983 5.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 05:09:17 38.3467 39.0375 3.1 -.- 2.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.22 05:02:35 36.3795 29.6562 4.5 -.- 1.7 -.- AKORU-KAS (ANTALYA) İlksel

2020.01.22 03:10:49 40.6280 32.3422 7.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.01.22 02:51:16 36.4193 29.2950 5.0 -.- 1.2 -.- GOLBENT-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.01.22 02:39:57 37.3837 36.3113 13.3 -.- 1.7 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.01.22 01:23:58 40.6047 28.9520 17.5 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.01.22 01:00:45 38.7012 43.1412 5.0 -.- 2.9 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2020.01.22 00:46:40 39.0572 27.8128 1.0 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.22 00:46:40)