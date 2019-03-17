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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.03.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'de Cumhur İttifakı'ndan ilk ortak miting

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Son dakika... İzmir'de Cumhur İttifakı'ndan ilk ortak miting

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’de Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen ilk ortak mitinginde buluştu.

Mitingde şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

İzmir'e çok önem verdiğimiz için cumhur ittifakının ilk mitingini burada yapıyoruz.

Biz cumhur ittifakını masa başında değil darbecilere karşı sokaklarda meydanlarda kurduk.


DEVAMI GELİYOR...

BAHÇELİ: TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE RAHAT BIRAKILMADIK

Mitingde ilk konuşmayı ise Devlet Bahçeli yaptı.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

31 Mart 2019’da seçimlerine iki haftalık süre kala cumhur ittifakının Gündoğdu meydanında düzenlenen İzmir açık hava toplantısına katılmaktan onur duyuyorum. Bu seçimlerin ülkemize, İzmirimize, milli bekamıza hayırlı olmasını, kutlu ve nurlu bir dirilişe kaynaklık etmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Tehlike ve tehditlerden mahrum yaşamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Su uyudu düşman uyumadı. Ne husumet bitti, ne hain tükendi.

Bu hesabın bit tarafında Türk işlem medeniyeti ve büyük Türk milleti vardır. Diğer yanında zalimler, yerli işbirlikçileri vardır. Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık. Bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık.

Milli mücadelenin duruşuyla cumhur ittifakına ruh verdik. Milli bekamız için bir araya geldik.
Cumhur ittifakı İzmir’in sinesinden çıkıp işgalcilere ilk kuşunu sıkan Hasan Tahsin’in gelecek umududur.

İzmir’i hiç kimse çantada keklik görmesin, arka bahçesi zannetmesin. Şımaranlara yolunu şaşıranlara 12 Eylül’ün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli. Daha müşfik bir yönetime kucağını açmalıdır. Bu irade cumhur ittifakıdır. Adayı da Nihat Zeybekçi'dir.

MHP bütün gücüyle imkanlarıyla cumhur ittifakının başarısı için çalışacaktır. İnşallah İzmir ağırlıklarından kurtulacaktır.

YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİ: KARŞIMIZDA BİR SAPIKTAN ÖTESİ VARDIR

Yeni Zelanda’daki bir Vandal, bir barbar din kardeşlerimizin namaz kıldığı esnada kurşun yağmuruna tutmuştur. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde Türk yiyici ifadesi dikkatlerden kaçmamıştır. Haçlı seferleri sırasında kullanılan Tanrı bunu istedi sözü bir kez daha gündeme getirilmiştir.

Karşımızda bir sapıktan, teröristten ötesi vardır. Bu Haçlı kalıntısı Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazmıştır. İstanbul’a Konstantinopolis diyen alçak Ayasofya’nın minarelerinden kurtulacağını şerefsizce iddia etmiştir. Ey Haçlılar biz buradayız. Gelin de görelim. Bekliyoruz sizi. Hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Kan dökülen masum kardeşlerimiz değil hepimiziz. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli. Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu. Yegane güvence cumhur ittifakıdır. El ele verirsek Türkiye’yi yenemezler.

Çanakkale’de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyen kutlu ceddimiz gibi bugün de cumhur ittifakı halinde benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Bu kez maruz kaldığımız ileri tehlikeler daha sinsidir.

Tarihi bilmeden bugünü anlamaya isabet yoktur. Çanakkale dönemi küresel güçlerin milletlerimizi en zayıf olduğunu zannettikleri dönemde başlattıkları saldırının püskürtülmesi demektir.

“BUGÜN KARŞIMIZA YENİDEN ÇIKANLAR DÜN İZMİR’DE DENİZE DÖKÜLENLERDİR”

Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir’de denize dökülenlerdir. Biz buna müsaade edemeyiz.

Ezanımızın kesilmesini nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını sineye çekemeyiz.
Biz Çanakkale ile milletçe kahraman olduk ve kahraman millet ünvanına kavuştuk. Çanakkale her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir.

 

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