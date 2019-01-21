Son dakika.. İzmir’de çerez fabrikasında yangın
İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görüldü. 18.30 sularında kontrol altına alınan yangının lokum imalat bölümünde kaynayan kazanlardaki yüksek ısının bu bölgede bulunan naylon poşetleri tutuşturması sonucu çıktığı iddia edildi.
Bugün saat 16.00 sıralarında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10006 Sokak'ta bulunan bulunan kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. İmalat ve depo bölümü bulunan, 3 bin metrekare alan üzerindeki fabrikada, lokum bandından çıkan kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla başladığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.
Çalışanlar alevlere müdahale ettiyse de başarılı olmadı. Bunun üzerine çalışanlar dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Haber verilmesiyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen simsiyah duman, İzmir'in pek çok yerinden görülürken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Fabrika çalışanları tahliye edildi, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Bu arada, fabrikadan yayılan duman şehrin birçok noktasından görüldü.
İLK MÜDAHALE İŞÇİLERDEN
DHA Muhabiri Taylan Yıldırım ise yangınla ilgili şunları söyledi: "Burada tabi üretim devam ediyor ancak yangının çıkışıyla birlikte işçilerin önemli bir bölümü fabrikadan dışarı çıktı, bir bölümü de ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte o işçilerin de uzaklaştırıldığını söyleyebiliriz"
ÇOK SAYIDA YERDE ÜRÜNLERİ SATILIYOR
Kuru yemiş sektörünün önemli markalarından birine ait olan fabrikada üretilen ürünler Türkiye'nin bir çok noktasında satışa sunuluyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın sırasında fabrikadan yayılan duman, şehrin birçok noktasından görüldü.
Öte yandan, yangının, lokum imalat bölümünde kaynayan kazanlardaki yüksek ısının bu bölgede bulunan naylon poşetleri tutuşturması sonucu çıktığı iddia edildi.
Bina sahibi Talat Muşkara, mülkün uzun süredir kirada bulunduğunu ve kiracısının iyi ve dürüst bir insan olduğunu söyledi. Yangının imalattan çıktığı duyumunu aktaran Muşkara, "Hiç insan kaybı yok. Mala geldi, biraz daha çalışıp yenisini yapmamız gerekecek." dedi.
Muşkara, tahmini zararının 2,5-5 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.
Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan da yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığını belirterek, "Çöken bir bölüm varmış. İtfaiye erleri oraya müdahale etmeye çalışıyor. Bir yandan da soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
Fabrika çalışanlarından Muhammed Rıdvan da yangın başladığında molada oldukları için dışarıda bulunduklarını dile getirerek, "Herkes moldaydı. Yaralı veya zehirlenen olmadı." dedi.
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