Son dakika... İzmir'de büyük operasyon! 4 kritik isim yakalandı

MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak yaptığı çalışmalarda DEAŞ‘ın Suriye Deyr Ez Zor ili ve çevresinin sözde emiri olduğu belirlenen K.E.H’nin İzmir’de olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla yapılan operasyonda fark edilmemek için çoğunluğu Avrupa’ya kaçmak için bekleyen Suriyelilerin arasına karışan K.E.H. kıskıvrak yakalandı.







Yakalanan sözde emirin; 14 Aralık 2017’de Suriye Şaidat kasabasında 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında olduğu, örgüt içinde yaralandığı ve bu şekilde sosyal medyada videoları bulunduğu da tespit edildi. Aynı zamanda DEAŞ’ın lideri Ebubekir el Bağdadi’nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, kafa keserek infaz videoları yayınlayan Saddam Cemal’in de yakın akrabası olduğu belirlendi.







K.E.H.’nin TSK’nın bölgedeki operasyonları sonrası Suriye’den kaçarak M.M., M.E.Z. ve Ö.M. ile Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları sürüyor.

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