Son dakika! İzmir'de alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi
İZMİR’in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar "alevlerin tehdit ettiği iki oteldeki tatilcilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti.
Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde Otelle Bölgesi olarak bilinin yerde, saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden çıktığı kaynaklandığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, ekipler tarafından tahliye edilmeye başlandı.
YOL KAPANDI
Yangına ilk olarak Menemen Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlık ekipler, bölgeye sevk edildi. 38 arazöz, 4 dozer ile itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.
Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu da trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
2 OTEL BOŞALTILDI
İzmir’in Menderes ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı etkisiyle büyürken, yangına ilişkin Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar açıklama yaptı.
Alevlerin tehdit ettiği iki oteldeki tatilcilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Başkan Kayalar, şunları söyledi:
"İlçemizin tatil beldesi Özderenin Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 22.30 sularında çıkan yangına Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz. Şu anda alevlerin tehdit ettiği 2 oteldeki misafirlerimiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Hepimize geçmiş olsun."
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